臺企銀(2834)統籌主辦特力集團旗下采旺興業新台幣120億元聯貸案，15日舉行聯貸簽約典禮，由董事長林謙浩及特力集團總裁何湯雄代表簽約。臺企銀此次首度將特力集團ESG永續指標納入聯貸條件，達標即可享有利率減碼優惠，攜手響應ESG永續發展。

臺企銀表示，此案募集資金將用以償還既有負債及充實中期投資所需，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購逾200％，顯見授信銀行團對特力集團的支持與肯定，對其營運展望亦深具信心。

特力集團為歐美大型零售商及台灣、亞洲地區優質供應商，營運範圍橫跨美、歐、亞各大洲，建起綿密專業的服務網絡，於美國安大略、亞特蘭大、德國漢堡及台灣楊梅等地設立5座大型物流中心，提供客戶及消費者穩定物流及倉儲管理。

特力集團擁有逾40年的全球貿易採購與供應鏈管理實務經驗，可即時回應市場變化，目前持續強化綠色供應鏈。總裁何湯雄對下半年貿易景氣樂觀，表示目前訂單已看到明年首季，配合零售社區店持續展店與電商維持雙位數成長，今年貿易、零售總體營收仍有機會創高。

臺企銀為積極落實環境友善與節能減碳，支持ESG理念的企業購置再生能源、防治污染、節能等設備所需資金，推出「ESG永續發展貸款優惠措施」，提供融資優惠條件，鼓勵企業戶重視永續發展，以最直接的行動推動ESG理念。

臺企銀以持續提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」經營模式，以旗下子公司臺企銀創投及臺企銀管顧投融資並進，協助廣大中小企業取得轉型升級或創新發展所需資金，邁向永續經營。