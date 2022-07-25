世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat宣布，產品與技術執行副總裁Matt Hicks升任總裁暨執行長，原任該職務的Paul Cormier則升任Red Hat董事長。

Red Hat總裁暨執行長Matt Hicks表示，剛加入Red Hat時，就對開放原始碼及Red Hat的使命充滿熱忱，並想成為其中一份子；未來的我將持續以謙卑及活力充沛的態度來擔任總裁暨執行長一職。當今產業正迎接有史以來最令人興奮的時刻，在Red Hat面前更出現龐大的商機，而我也已經準備好證明開源技術確實能夠解鎖世界無限潛力。

2006年Matt Hicks以IT團隊開發者一職加入Red Hat，其事必躬親的領導者形象廣為人知，隨後在管理職位快速躍升，協助Red Hat鞏固開放式混合雲技術領導地位。值得一提的是，Matt Hicks也是Red Hat OpenShift工程團隊創始成員之一；Red Hat OpenShift現在不僅是跨產業部署混合雲的支柱，更成為業界領先的企業級Kubernetes平台。Matt Hicks自那時起便擔任混合雲運算和Red Hat產品策略先鋒。

作為產品與技術執行副總裁，Matt Hicks主要負責Red Hat整體產品策略與工程；在他的領導下，Red Hat開放式混合雲策略與產品組合持續擴展，現已能協助客戶從地端、多雲，甚至到邊緣隨處部署和管理任何應用程式。其中包括雲端代管服務，可協助客戶加速開發雲原生應用程式、人工智慧新功能、啟用邊緣應用情境的產品變體，以及橫跨混合雲環境的新安全措施。

Paul Cormier於2020年接任Red Hat總裁暨執行長，有著長達21年的Red Hat資歷。在此期間，Paul Cormier推動Red Hat多數開放式混合雲策略，將奠基於開源創新的Red Hat產品組合擴展至完整且現代的 IT 堆疊過程中，扮演重要角色。

Paul Cormier在Red Hat期間成功領導逾26起收購案，未來也會針對併購策略與Red Hat領導階層密切合作。自2019年IBM收購Red Hat，Paul Cormier不僅擴大Red Hat規模與加速其發展，同時也是維持Red Hat中立性的重要推手，持續發揮所長與IBM董事長暨執行長Arvind Krishna合作。此外，Paul Cormier與Matt Hicks未來都直接向Arvind Krishna匯報。