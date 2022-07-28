中台灣赫赫有名的「七期購地王」興富發建設，將再度在七期推出大手筆之作！集團史上首度重金禮聘國際級五星飯店設計團隊，最新完成的精裝修宅「鉑金愛悅」，今（27）日首度正式開箱！打造8間頂尖設計團隊樣品屋，知名設計團隊PIA Interior及G.a Design，分別操刀4間，精緻奢華，令人驚豔；建商表示，才公開不久，已售近三成，每坪開價68～70萬元。

興富發今年目標推案量逾610億元，其中台中為重點戰區，最近推出總銷98億元的「鉑金愛悅」、總銷90億元的「市政新銳」，兩大案逼近200億元，預計分別在2025年、2026年完工交屋貢獻；另外還有請照中、總銷近98億元的市政路新案「蘿蔓蘿蘭」等。

其中「鉑金愛悅」的8間奢華樣品屋，今天首度開放讓媒體參訪，內部裝修精緻和匠心獨具的巧思，讓人歎為觀止。

興富發建設副總經理廖昭雄今天表示，其中「鉑金愛悅」為萬豪酒店御用設計團隊PIA Interior從門廳到居家，全方位操刀設計，另外還邀請台北W Hotel天團級設計團隊G.a Design，打造精裝修房，樣品屋總共8間，也全部完成，為興富發首度力邀五星飯店設計師操刀精裝修宅，讓客戶不必在買房後還為了找設計師、師傅裝修家裏而傷腦筋，為七期首見，每坪開價「見7」。

「鉑金愛悅」基地位於台中市西屯區市政北一路、惠民路口，面積達915坪，步行到國家歌劇院僅1分鐘路程，規劃為地上37樓、地下7層的住宅大樓，總計有271戶，主力坪數自48～65坪不等。

該案總銷約98億元，業者透露，公開迄今不久，已售近三成。

最為特別的是，興富發這次產品規劃特色，可謂大躍進，顛覆以往風格，大手筆邀請PIA Interior及G.A design、PIA Interior世界知名雙強，首度登台，處女作即「鉑金愛悅」，從門廳到居家設計，標榜讓一樓Lobby就像五星級飯店，一回家，就像回總統套房，為七期建築注入全新的生命力！

業者表示，台中七期猶如一座建築競技場，興富發建設擘劃建築以蓋一棟要比一棟好的決心，陸續推出住宅、商辦、飯店等卓越作品。從開發到營建，集結當代的眼界，創造房產奇蹟。自2016年首度跨足飯店業，走遍世界考察頂級酒店，憑藉建築經驗與難以超越魄力，結合專業Know-How，2022年1月推出台南萬豪雅樂軒酒店、2023年陸續完工的有金山凱悅酒店完成、高雄凱悅酒店，將國際品味帶入生活。

業者指出，台中七期歌劇院周邊百坪豪宅預售屋，每坪單價70～80萬元，興富發「鉑金愛悅」位於七期豪宅地段核心，不僅地段好，更具備難以複製的價值，前擁台中國家歌劇院、夏綠地園道，周圍有新光三越、大遠百、老虎城、蔦屋書店，林酒店、日月千禧酒店、市議會、市政府、未來更迎接7,500坪誠品與萬豪酒店進駐，所有美好生活的優勢都匯聚在此。興富發看好企業二代，置產、自住的需求下，推出48-65坪的產品，不論地段、坪數、團隊都具有極高的競爭力，是七期豪宅地段置產首選。觀察近期抗通膨、財富重分配的思維，層峰客群更願意將資金配置在市中心不動產上，在身份地位、投資、保值與地段「不可複製的稀有性」等多重優勢下，「鉑金愛悅」賣點相對突出。

建商表示，PIA INTERIOR為亞洲最潮設計團隊，為建築界奧斯卡級大獎的常勝軍，同時也是萬豪酒店集團御用設計團隊，擁有超過20年的豐富經驗，至今榮獲36座設計大獎，以世界建築節（World Architecture Festival）、INSIDE室內設計節（Inside World Festival of Interiors）最為著名。作品風格擅長東西方的黃金美學比例，文化品味融合，混搭多重元素，並營造輕鬆度假的休閒氛圍。

至於獲獎作品，廣布全球，例如：泰國華欣Air Space餐廳 、曼谷萬豪酒店Akira Back日料餐廳、泰國喀比悅榕莊酒店等。至於G.a design，為來自英國的世界級天團，擁有30多年的設計經驗，以橫向思維、能力及豐富酒店設計經驗，做為業界的龍頭品牌，至今已獲得世界各地27座大獎與25次入圍肯定，作品遍及全球，包括台北W HOTEL、四季酒店，麗思卡爾頓酒店，瑞吉酒店等。

另外建商還提供「首付60萬元」的付款專案，未來物業管理，將委由高端物業「安杰物業」，植入英國管家服務DNA，提供五星飯店管家服務。業者表示，該案公設尺度到居家設計都由國際頂尖團隊帶領，深入住家精鑄專屬潮時尚夢幻逸品，讓家有飯店、飯店裡有家，適合做為置產、自住、招待親友度假，深具企業二代、新世代跨國菁英、置產購屋族群喜愛。