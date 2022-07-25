正隆(1904)新台幣90億元聯貸案，由第一金(2892)旗下與第一銀行主辦並擔任管理銀行，台北富邦銀行、合作金庫銀行及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸。此案認貸金額達181億元，超額認貸比率達126%，參貸情形踴躍，最終簽約金額為90億元，本次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。

正隆為台灣最大工紙紙器製造商，也是亞洲領先紙業標竿，營運範疇遍及全球，於台灣、中國大陸和越南設有5座造紙廠、21座紙器廠，並持續布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，未來營收及獲利實屬可期。此外，立志成為永續紙業標竿，正隆近年積極推動低碳製紙商模、發展再生能源、實踐數位轉型，從傳統製紙走向低碳「智紙」，每年貢獻減碳1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園二氧化碳吸附量，廢棄物再生規模化全台第一。重視氣候永續治理，正隆為台灣唯一取得風力再生能源憑證，也是台灣第一家通過氣候相關財務揭露(TCFD)查核且獲得最高評級認證之紙業公司，更八度獲頒《天下雜誌》「天下永續公民獎」、三度獲頒環保署「循環經濟二星獎」，ESG績效卓著，持續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

第一銀行積極將ESG(環境、社會、公司治理)結合經營策略，本聯貸案納入ESG指標連結利率條款，依ESG的表現，給予相應之減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。截至2022年6月底止，第一銀行「永續績效連結授信專案」合計已核准41件，核准金額逾630億元。