第一銅(2009)上周四(7月14日)除息首日，一度摔至23.7元的近一年半新低點，不過外資、自營商撿便宜轉站買超，在內外資力挺下，在本周一完成三天填息紀錄，現金股利預定8月18日發放，周二受到銅價報價微幅上揚、且跌深反彈，股價持續高漲，第一銅收漲6.15%報28.5元，重返月線之上，漲幅更勝過鋼鐵其他個股。

第一銅6月營收2.29億元，年減20.78%、月減19.55%；第二季營收7.77億元，年減3.06%、季減0.16%；上半年營收15.56億元，年增4.37%。第一銅高層透過電訪表示，美元走強，金屬價格、大宗商品相對失色，目前銅價處於7500美元起伏，銅價不振，加上先行去化庫存，下單呈現觀望局面，訂單便相對萎縮，訂單能見度不樂觀，今年營收高個位數成長也將增加難度。

因主要消費國大陸，央行表示將加快實施穩健的貨幣政策，企圖用以支持實體經濟發展，政府監管機構加大力度鼓勵放貸機構向合格的房地產項目提供貸款，緩解對未完工房屋的抵押貸款支付抵制範圍擴大而引發的擔憂，令市場避險情緒好轉，投資者空頭回補，致倫敦(LME)銅價反彈上揚。

分析師表示，大陸監管機構採取了最新措施，提供貸款為陷入困境的房地產行業紓緩困境風險，使得看跌的投資者買回頭寸空頭回補，加上美元指數走軟也使得以美元計價的金屬價格顯得便宜更具吸引力，支撐有色金屬價格上揚。

不過數據顯示，由於高通膨和十多年來最高的借貸成本使交易流量幾近停滯，美國房屋建築商的信心在7月份暴跌至疫情大流行最初幾個月以來的最低水平，以及全球經濟衰退的擔憂，主要金屬消費國大陸的需求疲軟也加劇打壓有色金屬價格，美元指數持續徘徊在略低於20年高點的水平附近，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價從6月初一路崩跌共2000多美元。