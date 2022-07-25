螺絲廠世豐(2065)為維護公司信用及股東權益，周一董事會決議買回庫藏股，買回股份總金額上限9億5831萬9852元，預定買回自明起至9月25日，預定買回300萬股，買回區間價格為36-56元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

雖然自營商連7日賣超，但外資已連2日回補持股，世豐周一收漲1.81%，股價呈現3連揚，收在45元當日最高，也創下近一個月以來新高，日前5日線處於上升階段。

上述買回股份總數，僅占世豐已發行股份之5.52%，擬買回股份所需金額上限僅占世豐111年6月30日財務報表流動資產之9.67%，茲聲明世豐董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響公司資本之維持。

世豐2022年6月合併營收達2億元，雖仍受美洲地區客戶短期調整庫存影響拉貨力道，致使6月合併營收雙減，月減0.39%、年減13.53%。第二季營收6.13億元，年減13.47%、季減5.75%。累計2022年1月至6月合併營收達12.64億元，亦年減12.86%。

展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區主要客戶大動作調整庫存情況已逐漸進入尾聲，雖美國整體房市受升息因素干擾新屋買氣，仍看好美洲舊屋整裝需求，挹注居家DIY應用領域保持一定螺絲產品銷售，加上建築工業領域訂單需求等，挹注整體下單力道穩步回溫跡象，目前訂單能見度已達4個月水準，另一方面，世豐持續深化歐美地區業務接單策略，有助於創造集團新一波良好銷售表現，同時，集團亦規劃於今年年底前增設新機器設備，有效提升整體產能、降低成本等優勢，並積極與協力廠商協調產能配置，助力整體營收有望隨著客戶下單回升、擴增產能等進一步向上成長。