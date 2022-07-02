曾居半導體產業龍頭的日本，在美國出手抑制發展下，不敵國際競爭環境痛失優勢地位；大陸中芯國際則因美國制裁設備出口受嚴重衝擊。有網友擔憂，美國能打擊日本和大陸半導體，是否遲早也會對台積電動手？

這名網友在PTT股板發文，美國既然有辦法搞垮整個日本的半導體，還將大陸半導體龍頭廠中芯深陷幾近停擺的狀態，他猜測台積電遲早也會遭遇同樣處境，是否有可能被美國以反托拉斯法針對？

文章曝光掀起廣泛討論，留言普遍認為打擊台積電對自身沒好處，「台積電是美國的製造商，搞台積電幹嘛」、「美國弄倒台積沒好處」、「你看台積電外資佔比多高」、「你要不要看一下台積電的股東名單？」、「搞掉台積電對美國沒好處」。

另外，不少網友表示反托拉斯根本是無稽之談，台積電領先地位雖有，但還不到壟斷市場的程度，「反托拉斯？有三星在，怎麼用反托拉斯」、「反托拉斯法不阻止因為技術進步造成的獨佔」、「反托辣斯不是這樣用的」。

反托拉斯法主要是規範企業的反競爭行為，指企業在特定市場無競爭者及具壓倒性地位，濫用獨占地位；台積電雖在晶圓代工領域居領先地位，但仍有英特爾、三星等大廠緊追在後，後者更在上個月底宣布量產GAA技術3奈米製程，超前台積電在該製程進度。

值得一提的是，除了美國目前對台積電晶片仍有較高的需求以外，其立志振興國內半導體研發和製造也面臨重重考驗，就有部分網友提到這一點，「美國的生活成本和薪資成本就是那麼高，所以製造業還是難回流到美國」、「便宜耐操素質高，請問美國有嗎」。

晶片荒燒出美國供應鏈的脆弱，以及對台半導體的依賴程度。美國商務部長多次藉此喊話國會盡速通過520億美元晶片法案，警告產能集中一地的風險外，美國軍事設備有不少都需要台灣晶片，甚至將其形容為美國的「國安問題」。

不過實現「美國製造」並非易事，美國砸鉅額補貼吸引三星、台積電等國際半導體廠赴美投資，520億美元的晶片法案旨在提升美國當地半導體研發和製造。但礙於人才稀缺和成本高昂，想達成這目標或許有些難度。

台積電創辦人張忠謀曾在智庫布魯金斯學會的活動上，將美國推行晶片在地製造形容為「昂貴浪費又白忙一場」的舉動。他說，美國雖有許多晶片設計人才，但缺乏製造晶片的人力，「在成本的比較下，美國製造晶片的將比台灣貴50%」。