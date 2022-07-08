台股加權指數8日開在14,462.50點，權王台積電（2330）跳空開高在470元，IC設計龍頭聯發科（2454）開在650元，也呈現上漲，晶圓雙雄續彈，6月業績不錯的國巨（2327）、旺宏（2337）早盤漲幅逾2％，帶動台股早盤指數上漲逾百點，向上挑戰十日線。

美國聯準會暗示對升息的經濟衝擊感到擔憂、再加上原物料價格重挫改變市場升息預期，帶動美國四大指數在就業報告公布前夕反彈。

道瓊工業平均指數7月7日終場上漲1.12％（346.87點）、收31,384.55點。

那斯達克指數上漲2.28％（259.49點）、收11,621.35點。費城半導體指數大漲4.48％（111.77點）、收2,605.88點。

群益投顧指出，破底翻揚收復3日線，短線具跌深反彈機會。但中長期架構偏空壓力續在，逢高震盪恐加劇。

群益投顧認為，現階段以盤面熱門標的搶短操作，建議參考短期均線變化，確實執行停損停利。主流股可觀察半導體、航運、網通、工業電腦、汽車零組件。