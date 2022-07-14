眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，儘管電腦、智慧手機等市場需求趨緩，供應鏈開始調整庫存，台積電今年營運展望依然樂觀，並有信心明年持續成長。

儘管各方看壞未來半導體景氣，具有指標性意義的台積電法說會卻於今天釋出不少正面訊息，不僅第2季營運繳出亮麗成績單，第3季與今年全年展望樂觀，第3季營收可望續創新高，並將全年成長目標上調至35%。究竟台積電為何對未來景氣超乎預期樂觀，以下是法說會7大關鍵重點。

● 台積電2022年第2季營運表現？

台積電第2季智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子及消費性電子平台銷售業績全面成長，季營收181.6億美元，達成原訂的176億至182億美元目標，約新台幣5341.4億元，續創新高，季增8.8%。

7奈米製程比重約30%，5奈米比重21%，包括7奈米及5奈的先進製程比重51%。

受惠有利的匯率及成本改善，台積電第2季毛利率為59.1%，超越原訂的56%至58%目標，較第1季揚升3.5個百分點，歸屬母公司淨利2370.3億元，季增16.9%，續創新高，每股純益9.14元。

● 如何看待第3季、2022年全年及長期營運展望？

5奈米及7奈米需求持續強勁，第3季營收可望達198億至206億美元，以中間值計將季增11.2%。

匯率假設更為有利，不過受通膨及材料等成本上升影響，第3季毛利率將約57.5%至59.5%，以中間值計可能較第2季下滑0.6個百分點，營業利益率約47%至49%。

2022年產能將維持緊繃現象，美元營收可望成長35%，高於原預期的30%。

未來幾年的美元營收年複合成長率15%至20%，長期毛利率可達53%以上。

● 市場需求展望如何？

智慧手機、個人電腦和消費終端需求轉弱，資料中心、車用電子需求保持穩定，其中高效能運算是長期成長主要動能。

● 庫存調整情況如何？

供應鏈今年下半年開始調降庫存，庫存過高現象需要幾季時間調整回復至較健康水準，可能持續到2023年上半年；目前的半導體週期近似典型週期，可能會持續到2023上半年。

● 資本支出規劃內容？

台積電2022年資本支出原訂400億至440億美元，因供應商持續受疫情影響，今年部分資本支出將移至2023年。

● 先進製程進展情況？

3奈米製程將於2022年下半年量產，於2023年上半年貢獻營收；增強版3奈米製程將在3奈米量產1年後量產。3奈米及增強版3奈米製程主要應用為智慧手機及高效能運算。

2奈米預計2024年進入風險性試產，2025年量產，在密度和能源效率上仍將居業界領先地位。

● 海外布局進展如何？

除勞工成本，還有疫情造成的干擾，美國廠成本確實高於預期，台積電已告知美國政府及客戶情況，將持續與政府溝通，並將致力降低成本。台積電長期毛利率目標53%以上，已將美國廠影響納入考量，目前也沒有合資的計畫。

至於日本在材料方面技術強大，是全球基板龍頭，透過日本3D IC研發中心，將可為客戶提供更好的服務。