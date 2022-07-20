進入2022年下半年，烏俄戰爭、通貨膨脹及資金流動性緊縮等因素，全球經濟成長預期將持續放緩，主要國家貨幣政策除了日本及中國大陸預估保持寬鬆，全球政策利率將逐季走高，長期趨勢指向景氣走低與通膨趨緩。所幸，股市加速下跌修正已反應多數利空，各國央行政策以維穩景氣為主，中信銀行建議，長遠看來股市表現預期仍優於債市，股債布局採52／48抵抗市場波動，並看好美股及大陸市場。

面對即將到來的金融市場變化，中信銀行提出三大投資觀點，利率部分預期由升走平，市場強弱轉換，股市指數能否順利打底止穩，需觀察籌碼沉澱以及通貨膨脹壓力是否如預期獲得舒緩，減低市場對於持續緊縮的擔憂。美國以外的國家跟進升息，將進入強美元高原期，美元高檔強勢整理下，壓抑非美貨幣，商品貨幣受惠通貨膨脹題材，可搭配美元適度配置。

展望2022年下半年，中國信託銀行建議，第三季看好具政策利多的中國大陸市場，第四季因各國央行政策目標由打擊通貨膨脹轉換至維護景氣，具企業獲利優勢的美股將有評價修復的反彈空間。產業方面，原油、黃金為高通膨直接受惠產業，公用事業則有抗震效果，科技與非核心消費產業獲利能力較佳，同時保有評價修復空間。

另一方面，景氣動能趨緩，中信銀行提醒投資人，債券方面可關注美國債券殖利率處於接近3.0%震盪，信用債配置上則看好存續期較短且具利差保護的美國非投資等級債與新興企業債，但投資等級債吸引力已提升不少，可以長線鎖利角度適度配置。股債等資產價格大幅調整後，評價面吸引力明顯提升，2022年下半年資產選擇上除適度降低波動風險外，也應留意具備反彈契機的資產。

長期來看，投資人則可觀察國際各大國角力、烏俄衝突以及能源危機所引發出的長期趨勢方向調整配置。例如去中心化概念影響，美國、中國大陸由獨力對抗模式改成拉攏盟友，產生印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Frame work, IPEF），及金磚五國加上伊朗與阿根廷二國的概念，預料東南亞國家協會、印度與原物料出口國將扮演重要戰略角色。至於烏俄衝突，加速歐洲各國降低對俄羅斯能源的依賴，美國液化天然氣業者可望成為歐洲能源市場將產生新贏家。碳中和目標在本波能源危機後，乾淨能源需求將再擴大，除了原本的太陽能、風力及水力發電，天然氣與核能也有望改列為綠能，亦是可關注的焦點。