美國能源情報署（EIA）引用非營利國際天然氣資訊中心CEDIGAZ的數據表示，由於在俄羅斯入侵烏克蘭期間增加對歐洲的供應，美國在2022年上半年成為全球最大的液化天然氣（LNG）出口國。

EIA表示，與2021年下半年相比，今年上半年美國液化天然氣出口成長12%，達到平均每日112億立方英尺。液化天然氣出口能力提升、價格上漲以及需求升溫，尤其是來自歐洲的需求，帶動美國的液化天然氣出口增長。

過去幾年來，由於世界各國試圖分散電力來源、減少對煤電廠的依賴，美國的液化天然氣出口急速增長。然而建造新設施需要數年時間，因此至少到2024年以前，美國可能都無法增加大量的新產能。

EIA表示，今年前5個月，美國約71%的液化天然氣出口送往歐盟和英國。

在美國與其盟國對莫斯科祭出制裁後，俄羅斯已經大幅減少經由管道輸往歐洲大陸的天然氣，使歐洲得費力在冬季到來之前儲存足夠的天然氣。

由於美國最大液化天然氣出口商Freeport LNG位於墨西哥灣沿岸的工廠爆炸起火，美國6月液化天然氣出口量較2022年前5個月每日114億平方英尺的平均值減少11%。

Freeport LNG預期部分液化作業將在10月初恢復，並在年底前恢復全面生產。