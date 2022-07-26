法國3D軟體公司達梭系統(Dassault Systemes)周二公布第二季營收高於預期，並上調全年財測目標。

達梭的軟體還賣給汽車製造商、飛機製造商等其它的工業公司，預計全年銷售為54.9億至55.4億歐元之間，每股獲利在1.08至1.10歐元間。

該公司此前提出的財測目標為年銷售53.6億至54.1億歐元，EPS在1.04至1.06歐元。

達梭也公布第二季銷售年增11%，達13.8億歐元，表現優於該公司自己調查分析師的預測13.3億歐元。

達梭的工業部門業務為成長提供主要推力，其中Catia、Enovia和Delmia品牌提供了雙位數的成長率。

醫療子公司Medidata也維持強勁的成長；該美國子公司提供的軟體被使用於新冠相關的檢測分析，強勁的成長，已讓該子公司今年稍早調高了全年獲利目標。

達梭在四月時提出接班計劃，執行長Bernard Charles將接任董事長，84歲董事長Charles Edelstenne將在明年一月退休。營運長 Pascal Deloz則將接任副執行長。