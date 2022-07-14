台積電今（14）日公佈2022 年第二季財務報告，合併營收約新台幣5,341 億4 千萬元，稅後純益約新台幣2,370 億3 千萬元，每股盈餘為新台幣9.14 元（折合美國存託憑證每單位為1.55 美元）。外資券商已普遍具備「第二季財報不是重點」共識，市場高度關注第三季營運及下半年展望。

與2021 年同期相較，2022 年第二季營收增加了43.5%，稅後純益及每股盈餘則均增加了76.4%。與前一季相較，2022 年第二季營收增加了8.8%，稅後純益則增加了16.9%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美金計算，2022 年第二季營收為181 億6 千萬元，較2021 年同期增加了36.6%，較前一季則增加了3.4%。

2022 年第二季毛利率為59.1%，營業利益率為49.1%，稅後純益率則為44.4%。

5 奈米製程出貨佔台積公司2022 年第二季晶圓銷售金額的21%；7 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的30%。總體而言，先進製程（包含7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。