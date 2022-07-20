針對大戶電價調漲15％，激起工商界不少反彈，甚至嗆聲出走；經濟部長王美花今（20）日接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪時表示，因俄烏戰爭，全球燃料價格翻倍漲，所有國家電力公司都面臨嚴重財務壓力，各國都在漲電價：歐盟漲46％、日本約30％，美國各州10～30％不等。台電原本提議要調整50.3％，最終拍板7月1日對用電大戶漲價15％，評估對國內CPI影響僅0.043％。

王美花則表示，最近受到通膨影響，若要照顧勞工朋友彌補物價上漲，蔡英文總統認為應該要調整，至於要調多少，勞動部會有審議委員會去審議。

王美花說，去年起原物料、燃料強漲，是史上從未有過的現象。油價從去年負的到每桶破百美元，天然氣以前價格很低，每立方公尺不超10美元、如今漲到30美元，連價格最穩定、每公噸幾十美元的煤，現貨價格飆到400美元金。台電在採購都簽有長約，但「保量不保價」，不得不漲，在漲價時把受疫情影響的內需服務業，還有小店家、家庭排除，製造業大戶因為2020年開始營運、出口表現非常好，而且他們都在各國廣佈生產基地，應能比較、也可理解這樣的漲幅。

先前台電有簽到比俄羅斯天然氣還便宜的長約，為何還會漲電價？王美花表示，俄羅斯天然氣占台灣進口量5％，後來也沒有續約，找其它長約取代，價格也比俄國的優厚，但國際原物料上漲。

王美花說，已預估台電、中油兩家公司在年底時虧損2000多億元，經濟部會審慎處理，中油、台電的穩健經營對台灣來說非常重要。被問及若國際原物料價格回穩，電價是否調降？她回應，看不出來原物料價格會有下降的趨勢。

有媒體報導指出，台積電在台南的5奈米廠，在2028年預估一年發電佔台灣總發電量13％一事，王美花指出，該數字完全不精準，像是台積電這種用電大戶，在建廠前幾年就會跟經濟部談供水供電等問題，經濟部都有所掌握，而實際用電量因涉及營業秘密則不方便透露。