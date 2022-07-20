統一、統一超昨（19日）宣布合力砸下290億收購法商家樂福的6成股權，加上原先持有的4成，正式成為台灣家樂福百分百的持有者，今（20日）股價也受此事激勵，統一漲逾5%、統一超漲超過2%，此外台積電股價也勁揚12元，觸及503元，台股大盤以14810.40點開出，隨後漲逾200點。
台股昨下跌25.56點，收在14694.08點，成交值為1964.8億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超19.84億。自營商買超2.97億，投信買超0.85億，外資及陸資賣超23.66億。
美股四大指數受到企業開出優於預期的財報激勵，道瓊大漲754.44點（或2.43%）至31827.05點，那斯達克指數漲353.10點（或3.11%）至11713.15點，標普500指數上揚105.84點（或2.76%）至3936.69點，費城半導體指數勁揚123.57點（或4.61%）至2803.14點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。