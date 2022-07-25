許多父母想幫小孩做理財規劃，卻不知如何著手，「鉅亨買基金」認為，基金投資是相當好的起步方式，尤其在今年股市本益比快速下降之際，更是以定期定額投資基金，開始進行親子理財的最佳時機。再則，透過鉅亨買基金推出的定期定額十年零手續費優惠，還能省下不少的交易費用。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，本益比顯示的是市場情緒，當股市表現強勁時，對未來看法往往更加樂觀，本益比也就隨之而升。而目前情況剛好相反，市場情緒從先前的極度樂觀轉向至極度悲觀，各種經濟要衰退、世界大戰將爆發的悲觀預期將本益比打至谷底，今年6月本益比跌幅高達到8％，此時正是進場時刻，因為從2000年以來的經驗來看，當本益比單月下降超過8％時，開始定期定額扣款3年與5年的報酬率分別為17.1％與34.9％，優於其他時期的12.1％與21.3％。

除了今年股市本益比驟降，跌出定期定額投資基金的好時機之外，定期定額所發揮的複利效果更是不容小覷。張榮仁提到，根據過去50年的歷史績效回測，假設小孩出生時每月定期定額扣款3,000元買進全球股票型基金，等小孩18歲時，該教育基金可增加至104萬到217萬元；若沒動用且持續扣款，到子女35歲時，該筆教育基金有機會落在570萬至810萬元區間，充分發揮長時間複利成長的威力，這筆錢也足以成為子女的買房或創業基金，讓他們站在更有利的人生起跑點。

張榮仁指出，近幾年有越來越多的父母認知到及早為孩子做理財規劃，可避免一次要拿出一筆為數不小的資金讓孩子出國留學，或幫孩子買房出頭期款。為了減低父母在進行親子理財時的交易成本負擔，鉅亨買基金從今年開始即推出定期定額10年零手續費的優惠方案，受到廣大投資人的認同及回響。近期更擴大精選20家知名基金品牌，包括聯博、安聯、貝萊德、國泰、中國信託、富達、富蘭克林（含美盛及華美系列）、復華、景順、摩根士丹利、摩根、路博邁（境內）、野村（境內）、百達、新光、合庫、瑞銀、統一及元大等達2,000基金在今年9月底前都能適用定期定額十年零手續費方案，投資人可把握這一次股市本益比大幅修正後的布局良機。