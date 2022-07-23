Q:7月19日深夜，統一集團召開記者會，買下台灣家樂福60%股權，隔日(7月20日)統一與統一超股價跳空開高上衝，開始回落，只聽消息的小散帳戶又面臨浮虧命運，這種看似利多消息，能拿來當參考嗎？要怎樣才能擺脫韭菜命運？

A:這次統一集團特地選在半夜宣布購買家樂福股權消息，即是希望不要影響到家樂福在法國股價，像這種企業重大消息，企業內部董事會或高管一定知道訊息，如果外部散戶輕易把這個消息當作是炒股依據，會變得很危險。

像這次統一(1216)就是典型案例，可以觀察到統一平常成交量約莫落在七千張左右，量大時約在一萬八，量能變化差距頗大，這種平均與大量數值差距在二點五倍以上，量價關係參考價值極高。

投資人遇到這種狀況有兩個重點須留意，第一，當股票遇到重大利多時，通常會以跳空方式呈現，此時，開盤價就是一個重大關鍵點，只要跌破跳空，接下來有機會回補缺口，如果是追高要密切注意此防守點。

其二，則是量能出現的位置，下跌一段後出現大量Ｋ線視為止跌訊號，只要此根大量Ｋ低點收盤價不破，後續都有機會反彈，反之如果已經上漲一段或剛好在壓力區，出現大量則視為反轉訊號，投資人要特別謹慎。

如圖所示，統一股價在利多消息後跳空往上，衝到日線關鍵壓力，而後在五分Ｋ留下上影線，後續價格跌破開盤開始回補缺口，雖然這種短線不表示以後價格不會再上去，假設買了家樂福業績變好，股價有機會上去，但投資人切記不能把這種基本分析跟做消息套利混為一談，價差最重要的事只有一件，那就是「價格空間」，沒有空間其餘免談，一開始定義清楚，操作才會有依據，才能避免成為韭菜。

盤就會甩尾

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1143期》)