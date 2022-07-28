玉山金(2884)今天除權息，現金和股票股利各0.67元，將於8月31日發放。早盤玉山金股價展望填息，上揚逾2個百分點。

統一集團日前宣布收購台灣家樂福，牽動玉山銀家樂福聯名卡布局，但市場傳出，玉山銀與家樂福的聯名卡合作契約已再延長2年至2024年12月底，到期後新約可能再採取競標。

玉山銀與家樂福聯名合約原應在2022年12月到期，但目前消息合約再延2年。玉山銀家樂福聯名卡發卡量逾150萬張卡，占玉山銀總發卡量近1/4強。玉山銀是在2011年12月從聯邦銀手中，奪下家樂福聯名合約，雙方合作長達10年，原本合約是在2021年底到期，因疫情而自動展延到今年底。而今年家樂福被統一集團收購，傳玉山銀家樂福聯名卡可望再「陪嫁」2年。

玉山金控上半年稅後盈餘年減3成剩70.9億元，EPS為0.53元。主是受股票、債券投資評價損失影響。主要子公司累計上半年稅後盈餘，玉山銀行上半年賺63.1億元，年減29.73%；玉山證券5.6億元，較去年同期減少49.67%、玉山創投上半年稅後賺3.9億元，亦年減17.37%。

玉山金表示，主要因為6月美、台央行升息致金融市場劇烈波動，造成債券及股票投資評價損失，也影響財富管理業務，惟升息有助存、放利差提升，淨利息收益將逐漸顯現。