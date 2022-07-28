合晶(6182)專注於中小尺寸矽晶圓，下半年產能還是滿載，包括6吋、8吋都是一樣。不同於台勝科(3532)、環球晶(6488)的長約比重較高，合晶因為客戶都是客製化居多，因此長約較少，一直以來都是現貨價為主，好處是在上漲的時候比較有利、壞處是在價格下降時候比較沒有保護。今年因應客戶要求長約占比有增加至3成右。

合晶6月營收受到4、5月出貨遞延因素，使單月出貨創新高，營收達11.26億元，年增37%，創歷年單月新高；展望7月份看起來會跟6月持平或小增小減，亦不排除有機會再創新高。合晶以重摻矽晶圓為主力產品，其中功率相關占比高達70％，應用別來看則以車用相關占比達50％最大，今年車用狀況好。

據了解，合晶合約價格半年談一次，5、6月已經和客戶談定下半年合約價格，6吋需求有減緩，訂單還是大於產能、8吋供需狀態較好，下半年價格有調漲，跟之前預估低雙位數成長差不多，產品組合上有改變主要是受到長短料影響，6、8吋沒有做擴產動作，只有小幅去瓶頸產能開出，12吋產品還在跟客戶拿認證。合晶在龍潭廠建立研發生產線，強化N型低阻重摻矽晶圓技術，並開發邏輯元件用P型半導體所需之輕摻矽晶圓，預計在2023年底集團12吋矽晶圓總產能可達到每月5萬片規模。