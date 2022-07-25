台勝科（3532）股價谷底反彈，金控旗下研究機構提出，台勝科12吋矽晶圓營收占比高，看好今明年營運優於同業，給予「買進」投資評等，目標價214元。

台勝科第二季營收40.5億元，季增8％、年增42％。雖目前半導體供應鏈面臨庫存修正風險，但投顧研究機構認為，晶圓廠目前矽晶圓庫存皆偏低，下半年仍有建立安全庫存需求必要，因台勝科多採取半年議價形式，預估第三季單位售價調漲5.6％，帶動當季營收季增約7％。

台勝科12吋營收占比約7成，其中，記憶體約占60％、邏輯約40％，其記憶體占比相對同業較高，雖記憶體產業最早面臨庫存調整風險，但法人認為，記憶體產業多以現貨為主，因此在下降周期時，原廠會維持接近滿載之產能利用率，以掌握景氣向上反轉點，研判對台勝科矽晶圓需求影響較為有限。

另外，近期美光因應終端市場景氣下滑，宣告下修2023財務年度資本支出，但考量到目前半導體設備交期仍長，預估對台勝科今、明年營運衝擊相對有限。

法人說明，由於12吋矽晶圓於2023年仍可保持低個位數的供需缺口，相對中小尺寸需求相對有支撐，而台勝科目前12吋營收占比約7成，高於環球晶、合晶，加上台勝科於此波循環亦拉高長約（LTA）比重，較能抵禦下滑風險。