在參議院通過晶片法前夕，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫迫於內線炒股的輿論壓力，在周二全數出脫其持有的輝達（Nvidia）股票。

根據定期披露的交易報告，佩洛西的丈夫、金融家保羅．佩洛西（Paul Pelosi）周二以約410萬美元價格出售25,000股輝達股票，並因此虧損341,365美元。

文件指出，保羅．佩洛西在2021年7月購買5,000股輝達股票，並於6月行使選擇權，額外買進20,000股輝達股票。

美國參議院周三以64票對33票表決通過這項名為《晶片與科學》（Chips and Science）的精簡版晶片法案，眾議院預計將在周四接力表決，如能順利獲兩院批准，拜登總統料將在下周初簽署完成立法。

這項法案將授權美國政府為國內半導體業提供約520億美元補貼金、為在美國興建的晶片廠提供價值240億美元的投資稅額抵減，以及在5年內授權逾1700億美元用於促進美國的科學研究，以強化面對中國的競爭力。

根據2012年通過的法律，議員們利用其國會工作所獲得的資訊謀取個人利益是非法行為，他們必須在45天內披露本人或家人的股票交易。