元大台灣高息低波ETF(00713)由年配息改為「季配息」，並定於每年的3月、6月、9月、12月除息，同時納入「收益平準金機制」，有利提供穩定的股利配發。

元大投信表示，00713改為「季配息」後，預計將於今年9月進行除息交易，所以現在進場00713的投資人，在今年就可以參與到9月和12月兩次除息。

00713自2017年9月份上市以來，每年配息金額逐年成長，過去4年每單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元(元大投信官網)。觀察00713所追蹤的特選高息低波指數，在最近一次指數成分股異動後，成分股的加權平均現金股息率攀升到7.5%，使得00713配息金額備受市場期待。

00713過去一直是高股息ETF的資優生，不僅每單位配息金額逐年成長，也幫投資人積極爭取資本利得。根據理柏資訊計算，截至6月底，00713在過去1年、2年和3年的含息報酬率分別為0.12%、43.16%和50.83%，經歷過去一年台股的劇烈震盪，00713依舊守住正報酬表現，讓投資人在獲取配息收益的同時，也能享受到資本利得的成長。

元大投信指出，相對於一般高股息ETF，00713在選股邏輯上，涵蓋更多基本面與股價動能面因子，而且採取價值選股哲學，「本益比」是00713重點的成分股篩選標準，透過定期買進本益比相對低廉的股票，賣出漲多昂貴的股票，優化投資組合。此外，在00713的投資組合建構策略上，是以個股與個股間有低連動特性，來進行權重配置，達到ETF低波動度的訴求，而非單純將低波動度股票納入成分股，所以不容易讓相對較低的波動度壓抑到基金績效，這是00713與其他以低波動度為訴求的台股ETF產品不同之處。