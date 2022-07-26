今年上半年全球金融市場被通膨、升息兩大病灶壓得喘不過氣，投資人想抄底又擔心滿身傷，預期實質利率趨勢將反轉，金融股將迎來十年來的歷史機遇。

中信投信推出「中國信託特選金融及數據ETF基金（簡稱：中信特選金融，股票代號：00917）」，追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」，聚焦全球具領導地位之交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等四大金融產業，擬訂8月10日至8月12日募集，是國內首檔聚焦投資國際金融的股票型ETF，提供金融存股族利上加力的新選擇。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，過去十年在央行大幅寬鬆的基調下，歷經長期低利率環境，以致於實質利率為常態性負值，今年3月更下探至-8％，創下近50年來新低。

為了對抗通膨，美國聯準會展開了趕進度式的升息腳步，幅度與速度均前所未有，一旦通膨開始下降，實質利率趨勢將反轉向上，由於銀行股走勢與實質利率具高度相關，因此造就銀行股的絕佳投資機會。

觀察美國如摩根大通、富國、花旗等主要銀行的第二季財報均顯示，其核心業務淨利差明顯擴大，較去年同期成長約15～22％，且多數預期今年淨利差將有望進一步擴大。

葉松炫提到，股市跌久終將反彈。本周美國貨幣政策將成為關注焦點，市場預期聯準會將升息3碼後，要等到9月才會有所動作，若接下來升息不停歇，利差將持續擴大，對金融股極為有利，可預期金融投資熱潮勢不可擋。

看好全球金融龍頭企業的投資商機，「中信特選金融ETF」追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」，成分股涵蓋交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等主導金融市場的四大舵手，追蹤指數近5年的年化報酬率達10.8％。

中信投信即將推出的「中信特選金融ETF」是目前國內唯一納入全球四大金融產業的金融ETF，並採年配息設計，讓投資人輕鬆掌握金融股補漲行情、躋身長期投資贏家。