證交所表示，中鋼（2002）將於26日除息3.1元，即每股配息3.1元，預計對指數影響15.8點，26日合計共有14檔除息，合計影響指數19.65點。

證交所表示，7月26日有環泥、味全、福懋、華友聯、中釉、中鋼、中鴻、敬鵬、茂林-KY、福貞-KY、新保、新海、全國、裕融等14檔個股除息交易，其中，中鋼發行市值將減少約487億元，占發行量加權股價指數約15.8點，上述14檔影響指數約19.65點。

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