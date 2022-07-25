證交所董事長林修銘在一場「永續發展路徑圖產業主題宣導會」致詞時指出，企業除要追求財務表現亮眼外，更要從利害關係人的出發點思考，並承擔更多的社會責任，訂定企業永續發展政策，氣候變遷已經是迫在眉睫的問題；唯有積極減少碳排放量，才能避免此危機繼續惡化，並提升競爭力。

由證交所與櫃買中心共同舉辦之「永續發展路徑圖產業主題宣導會」，三場次分別以「鋼鐵業；水泥、塑膠、橡膠業；電子業」為主題，邀請企業永續發展專家及上市公司分享減碳作為。宣導會採實體結合線上直播，三場次累計共達1,650位董事、公司治理主管、高階主管及企業永續相關職務人員參與。

主管機關代表證期局副局長張子敏及高晶萍以及主祕黃厚銘皆於三場次致詞時表示，金管會期許以循序漸進的方式，逐步落實上市櫃公司溫室氣體盤查的工作，目標是全體上市櫃公司於2027年前，完成溫室氣體盤查，2029年前完成查證。溫室氣體盤查對企業來說並非簡單工作，需涉及企業內部多項部門共同合作，也因此金管會提供充足的時間讓企業準備，並持續協助企業進行碳盤查與揭露。

以下為企業永續發展專家及上市公司代表就專題演講主題內容：

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，企業應全方面的評估與量化氣候相關風險、機會與財務影響，展開對氣候變遷的認知與學習，創造風力發電、電動車、低碳建築等淨零轉型商機。

安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠指出，董事會應設定方向，監管整個減碳計畫，並在內部將關鍵績效指標連結淨零排放進度，導入科學基礎減量目標，將淨零計畫視為企業的核心策略，並與商業策略結合。

PwC Taiwan企業永續及氣候變遷服務主持會計師李宜樺說明，企業需建立有效且正確的組織盤查機制，強化價值鏈排放管理，進而建構低碳轉型策略與開發綠色商模，而碳定價亦是未來企業的商機。

中鋼副總鄭際昭介紹中鋼積極於製造過程減碳，並透過與公協會合作，「以大帶小」透過產業服務團協助廠商面對碳中和、碳定價、碳關稅的挑戰，進行碳盤查與減碳方案的規劃及執行，加速產業減碳，提升綠色競爭力。

台泥資深副總呂克甫分享，台泥透過應用替代原物料、應用替代燃料、碳捕獲、碳匯造林、工藝改善、餘熱發電、再生能源建置等七大策略減碳，並將永續發展策略與社會共融，讓利害關係人一同支持台泥減碳。

友達永續長古秀華指出，友達除優化面板減碳製程，響應國際與國內氣候倡議，訂定淨零排放策略與目標，並於公司內部建立永續人才培育架構，帶動企業全體同仁將減碳視為共同目標。

三場次座談由證交所總經理簡立忠主持，證期局組長尚光琪、企業永續專家、上市公司代表共同與談，就「上市櫃公司永續發展路徑圖之願景及目標」、「董事會應扮演何種角色以順利推展減碳目標」、「中小型企業執行碳盤查及訂定減碳計畫需要注意之重點」等議題，分享經驗，並回覆現場與線上參與者之提問，互動氣氛熱絡。

尚光琪並於座談時指出，企業減碳已經是在面對氣候變遷問題下的生存之戰，應克服短期的成本考量，提升長期永續競爭力。