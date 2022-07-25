中鋼(2002)、中鴻(2014)通過普通股每股配發現金股利3.1元、2.8元，並預計於8月26日、8月25日發放，兩大鋼鐵龍頭股將於周二除息交易日，前夕股價匍匐後盤中振作上揚，周一終場收漲1.62%、1.77%，其中，中鋼站穩31元關卡，以31.3元作收。

中鋼、中鴻8月盤價均全面調降，加速鋼市築底，加上全球鋼市減產和維修而減少供給，力拚「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨。中鴻上周五開出的8月盤價全面調降，熱軋、冷軋、鍍鋅內銷價每公噸大降2000元，9、10月外銷價格每公噸下降60-80美元，平均降幅超過6%，結果符合下游預期。

中鋼日前也公布8月內銷盤價，主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料及冷軋鋼捲每公噸調降新台幣2000元，電鍍鋅鋼捲每公噸調降1500元，電磁鋼捲每公噸調降2000元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降1500~2000元，整體價格下跌幅度符合預期。

受到鋼市需求疲憊，中鋼自行結算111年6月份之合併營業收入447.44億元，年增15.25%、月增2.90%；合併營業利益37.65億元，月減14.69%、年減52.23%；自行結算合併稅前淨利42.97億元，月減3.23%、年減48.26%，創下本年度次低，稅前獲利呈現雙減、年減更近腰斬。

市場評估，短期內鐵礦砂基本面可能呈現供應弱、需求增格局，預計大陸鐵礦砂期貨價格將震盪偏強。中鴻指出，隨著大陸鋼價大幅調整，近期已盤整尋求底部支撐，預估今年第4季鋼市可望穩中趨堅。

鋼市低迷，外資也沒有給好臉色，中鋼已遭外資連10日調節14.9萬張、中鴻也賣超2.2萬張，不過中鋼股價已逐步向上跡象，鋼市築底後的旺季題材可期。