中鴻(2014)預估將於周五開出8月盤價，市場評估將全面下跌約2000元，與先前中鋼開出的盤價跌幅相當。不過法人認為，下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。短期鋼鐵價格持續下跌，業者的利差縮小並可能有庫存跌價損失的壓力出現，維持相關鋼鐵個股中立的投資建議。

中鴻110年度盈餘分配案業經111年6月24日股東會通過，普通股現金股利發放2.8元，下周二7月26日為除息交易日，現金股利預計在8月25日發放。近日投信雖連4日敲進力挺，但外資、自營商操作偏空，已連日賣超，月季雙線平緩走勢，30元關卡難突破，周四股價再轉跌4.42%，收在28.1元。

中鴻預計周五將公布8月盤價，市場評估8月盤價將全面下跌，估約每公噸下跌新台幣2000元，與中鋼的跌幅相同。法人認為，煉鋼原物料價格持續下滑，近日鐵礦砂價格已跌破100美元關卡，來到每公噸96美元附近，煉焦煤價格也繼續下跌到每公噸235美元左右，原料價格的持續下滑加上需求面低迷使得國際鋼價短期仍將處於下跌趨勢。中鋼(2002)的8月盤價以下跌1200~2000元開出，預期同一集團且有上下游關係的中鴻開出的盤價下跌幅度會與中鋼相當，中鋼已經在對俄羅斯低價鋼品進口進行搜證，有助於穩住國內內銷鋼材銷售量。對目前中鋼及中鴻的盤價下跌持正向看待，面臨庫存高、需求弱窘境，近期美歐、日、東南亞等地的鋼廠都有傳出減產的消息，供給減少有助鋼價進入止跌打底階段，鋼價下半年若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。

中鋼上周五開出8月內銷盤價，月盤產品基價平均調降5.61%，呈現連3跌，每公噸下調1200-2000元，創七年來單月最大降幅。中鋼表示，積極對應市況變化調降，並搭配多元配套方案，冀能協助客戶克服本波鋼市亂流，在上游供給與下游庫存兩端調節均衡後，順利引領鋼價加速落底，以迎接「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨，充分掌握反轉向上的成長動能。