彰源(2030)通過每股配發現金股利2元，現金股利8月17日起發放，周四為除息交易日，第二季毛利率可望上揚，營運謹慎樂觀，需求可望受疫後拉抬，但盤價低迷影響毛利率，加上外資已連4日賣超，自營商也轉賣超，周四彰源開高後平盤震盪，一度衝上22.35元、填息率達15%，但又轉跌至21.8元之一年來新低價，除息首日忐忑拚穩。

彰源看待下半年營運表示，大陸疫情舒緩，疫情需求遞延加上內需需求拉抬，外銷也會因貨櫃、物流暢旺而更好，國外的新基建題材，需求也可望提升不少，但經濟不確定因素，影響短期下單需求，目前訂單量能為兩個月，營運謹慎樂觀。

彰源6月營收14.47億元，年增10.12%、月減4.84%；第二季營收44.68億元，年增19.01%、季增0.5%，符合法人預估；上半年營收89.14億元，年增32.39%。美元走強，金屬價格相對失色，倫敦金屬交易所(LME)期鎳六月跌跌不休，使上月營收小幅月減，對訂單也相對不利。長線來看，不銹鋼產業長期可受惠美國基建需求增溫，以及電動車需求帶動鎳價格上漲的利多。但短期考量市場需求偏弱，鎳價及不銹鋼價格自高檔回跌，低檔游走，利差縮小將影響下半年獲利，法人對彰源的投資建議維持中立，目標價給予26元。

第二季經歷俄烏戰爭開打後的鎳價大漲，推動不銹鋼價格上揚，拉動彰源營收及毛利率上升，彰源第二季雙增符合預期，毛利率由於不銹鋼價格上漲擴大利差，法人預期，毛利率可上升至17.53%，稅後EPS 1.19元。而報價跟著上游走，第三季毛利率若因盤價走跌而拉低下滑。

國際鎳價走勢疲憊，已回到俄烏戰前的水準，回歸基本行情。法人認為，鎳價的下跌主要由於俄烏戰爭開打之時，市場過度的炒做造成鎳價飆升脫離基本面行情，目前的價格下跌是回歸基本供需的合理走勢。短期認為因為升息使資金退潮、歐美經濟成長前景的不確定性上升、通膨橫行、美元升息、大陸需求尚未全面從封控中恢復，短期的需求不振將使鎳價偏弱。

不過長期上漲格局不變，雖然預期不銹鋼價格短期仍維持不振格局，國內上游不銹鋼廠的內銷報價續跌，其主要因為，國際鋼鐵及鐵礦砂價格下跌，中鋼8月盤價續跌，鋼鐵價格短期已進入修正走勢，以及國際鋼鐵及鎳的價格下跌，業者的利差將受影響。但下半年來看，在上游供給與下游庫存兩端調節均衡後，順利引領鋼價加速落底，隨著鋼市供需狀況調整得宜以及各國推動貨幣財政及基礎建設政策奏效下，預期全球鋼市將可迎來觸底反彈的契機，以迎接「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨，充分掌握反轉向上的成長動能。

彰源提到，產能還可足夠供應產量，今明年目前沒有擴大計畫，若之後接近產能不足，才會安排。目前公司也沒有籌資的計畫。