封測廠超豐(2441)周二召開線上法說會，公布2022年第二季自結財報。單季獲利10.94億元，季減6.2%、年減3.86%，每股盈餘1.92元，年減6.3%。上半年獲利22.60億元，年增9.28%，每股盈餘3.97元，年增9.4%。目前訂單能見度不明朗，預估在明年第二季將回到庫存正常水位，新廠產能擴張已謹慎執行，而下半年營運動能將靠汽車、網路設備、數據中心應用等客戶需求。

超豐2022年第二季營收46.89億元，季減0.49%、年減2.57%。疫情升溫導致加班費、快篩等防疫成本增加，單季營業費用季增11.5%。毛利率31.9%、營益率28.2%，分別年減1.86、1.98個百分點，分別季減0.5、0.8個百分點。稅後淨利10.94億元，季減6.2%、年減3.86%，每股盈餘1.92元，年減6.3%。

累計超豐上半年營收94.03億元、年增4.1%，創下歷史次高。毛利率32.1%、營益率28.6%，分別年增0.8、0.1個百分點。稅後淨利22.60億元，年增9.28%，每股盈餘3.97元，年增9.4%。

超豐上半年封裝及測試營收占比為84.2%、15.8%。以封裝種類來看，超豐上半年銅線占比74.6%，金線占比20.6%，覆晶占比4.6%，僅銀線占比0.2%。

上半年受到疫情、俄烏戰爭、大陸封控，消費市場IC需求疲軟，今年下半年營收也恐將受到需求疲軟的消費產品影響，雖然大陸客戶的庫存水平過高，但公司也提到，對大陸依賴性相對低，影響比預估少，也預估下半年汽車、網路設備、數據中心應用等國際客戶需求成長，帶動收入穩步，下半年國際IDM客戶和汽車設備加速外包，超豐預計將獲得按季度劃分的市場份額，公司也強調下半年營運動能將靠國外客戶，其占比較低，有較大成長空間，而且國外車用需求目前較強勁。而強勁的新產品推出增長勢頭，尤其是覆晶技術(Flip-Chip)。

在通膨、全球經濟前景放緩，導致客戶需求的不確定性，庫存普遍偏高，訂單能見度不明朗，去庫存期可能持續到明年第二季，預計明年上半年將逐步回到正常水位，不過復甦預期將逐步改善，新廠產能擴張已謹慎執行。