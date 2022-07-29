美國經濟連續兩季負成長，引發聯準會可能放緩升息步伐的預期，隔夜美股主要指數全面大漲，但受到網科股重挫拖累，周五香港股市開高走低，目前恆生指數重挫2.16%，報20177.91點。國企股大跌2.66%，為6894.35點。

恆生科技股指數大跌4.25%。京東健康跌8.8%，跌幅最大，快手跌8%，阿里健康跌7.77%，嗶哩嗶哩跌6.4%，阿里巴巴跌5.5%，美團跌5.3%，表現尤為疲弱。

杭州市場監管局約談美團和阿里巴巴旗下餓了麼，引爆網路、電商股賣壓。

《華爾街日報》援引消息人士報導，阿里巴巴創辦人馬雲打算透過減持來放棄其在螞蟻集團的控制權，按現行法規，這可能進一步推遲螞蟻重啟IPO的進程。該消息給網科股帶來更大的壓力。

資金轉向公用事業股避風頭，中移動小漲0.2%，粵海投資漲0.5%，長江基建漲0.5%，電能實業漲1%，中電漲0.2%。