IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)今（27）日召開線上法說，財務長暨發言人沈再生表示，2022年第三季市場狀況與第二季相當，其中高密度連接板（HDI）受惠步入旺季，需求及稼動率可望轉強，惟須審慎觀察通膨、地緣衝突及庫存調整等因素影響。

欣興第二季載板營收季增26％，占比自63％升至68％，其中ABF載板約占83％、BT載板約17％。HDI營收季增1％，占比自21％降至19％。傳統PCB營收季增1％，占比自12％降至10％，軟板營收季減23％，占比自3％降至2％。

而欣興上半年載板營收年增達84％，占比自52％躍升至65％。HDI營收年增5％，占比自27％降至20％。傳統PCB營收年增3％，占比自16％降至11％。軟板營收年減6％，占比自4％略降至3％。

展望後市，沈再生表示，目前看來第三季整體市場狀況與第二季相當，須持續觀察通膨、地緣政治衝突及客戶庫存調整等因素影響。而近期市場需求出現修正雜音，對載板需求難免會受到影響，但欣興近年主要生產較先進及利基型產品，影響相對較小。

沈再生預期，欣興第三季載板需求應與第二季相當，稼動率維持約70～75％。HDI受惠步入旺季需求可望轉強，稼動率估自70～80％升至80～90％。傳統PCB估持平，稼動率維持80～90％。軟板需求相對較弱，稼動率低於70％，但對整體營收貢獻已低。

對於ABF載板需求及價格展望，沈再生表示需視市場供需狀況、對手與客戶重疊等狀況而定，若整體產能未擴張過快、與對手的客戶重疊性不高，則受影響程度相對較小。其中，較高階的產品影響相對較小，如高速運算（HPC）應用需求目前仍相對強勁。

欣興今年資本支出約443億元，其中80～85％用於載板。沈再生指出，其中光復廠約120多億元，中國大陸蘇州廠130～140億元、昆山廠約10多億元。而明年資本支出約423億元，其中80～85％亦將用於載板。

而欣興今年各產品線產能維持年初規畫不變，預期載板產能將增加20％至287萬平方英尺，HDI及軟板分別維持290～300萬、40～50萬平方英尺不變，傳統PCB則預期減少15～20％、降至130～140萬平方英尺。