蔡其昌爭取經費，協中街將打造成有特色街道，帶動新社香菇等農作物的產值。（陳淑娥攝）

台中市新社區素有台中後花園之美譽，這幾年來在地鄉親一直希望將協中街打造成有特色街道，帶動新社香菇等農作物的產值。立法院副院長蔡其昌16日會勘，爭取總經費2830萬，將提升道路品質、活絡街區成為示範道路，形塑城鄉人文地景街道。

針對協中街將進行整建，立法院副院長蔡其昌今邀集交通部公路總局第二養護工程處處長劉世桐、內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、新社區協成里里長王再興等人前往會勘。

蔡其昌指出，新社區協中街的整建是在地居民殷切期盼爭取的重點建設，先前已來過現場查看多次，確實有整建的必要性，此次召集會勘向中央爭取經費補助，協助協中街的整體改善，包含道路整平、電纜地下化及特色街景營造，希望能打造協中街成為新社的觀光亮點，讓更多人願意來到新社旅遊、帶動產業發展。

公路總局第二養護工程處長劉世桐表示，此次提報計畫總經費2830萬，將進行台中市新社區協中街（7-11便利商店至華豐街）人行環境品質提升改善工程，路平改善總長度約為1100公尺，路權寬度為8公尺，既有道路整建總面積為8800平方公尺，所需經費約830萬元；天空纜線地下化及共管溝整合，改善總長度約為1100公尺，所需經費約1500萬元；街道幸福設施及特色街景風貌營造，所需經費約新台幣500萬元，預定工期約150日曆天。

針對廢棄菇包問題，蔡其昌強調除了協助推廣新社香菇產業，政府也應盡力解決農民遇到的困擾，目前末端廢菇包處理量能有限，導致處理費用高昂已是長年問題，造成菇農沉重負擔，甚至出現隨意棄置的狀況，反而造成環境汙染，此次請河川局研議提供暫時堆置的場地，因涉及相關法律規定，後續將請各部會針對問題再研議解決方案，也希望由農糧署協助提高補助菇農處理金額，減少菇農的壓力。