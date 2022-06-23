蔡其昌希望將沿線的鐵路自行車路線進行串聯，讓台中跟苗栗的觀光人流能夠互通，讓地方有更好的發展。（陳世宗攝）

各界希望8月份評估計畫順利通過後，未來有更多擴充規畫，讓更多旅客願意停留在這裡。（陳世宗攝）

舊山線鐵道於1908年建造完成，1998年停駛，沿線鐵橋、車站及隧道堪稱是「近代鐵道工藝的極致美學」，停駛後各界引頸期盼能復駛；立法院副院長蔡其昌23日各單位前往會勘。蔡其昌強調，他爭取總經費15億元，計畫核定後預計4年半完成，將重現舊山線鐵道風華帶動台中、苗栗鐵路觀光。

蔡其昌22日邀集交通部路政司副司長蔡書彬、台灣鐵路管理局副局長馮輝昇、前立委洪慈庸及苗栗縣政府參議黃智群、后里區農會總幹事陳清琪、后里區公館里長馮詠淮等人前往泰安舊車站會勘。

蔡其昌表示，前立委洪慈庸任內就非常重視這項計畫，因這條舊山線鐵道不僅是鐵道迷對台灣鐵路的記憶，也是活化苗栗三義、台中后里重要的觀光路線；因鐵路法的相關限制，讓復駛這項工程有一部分需要法規的突破耗時也較長，目前能夠做的就是先活化舊山線。

蔡其昌說，今年8月就會通過整體舊山線的修復計畫，優先將三義至泰安再到后里的路段進行打通，這個路段是最精華，且難度最低的地方；打通後希望將沿線的鐵路自行車路線進行串聯，讓台中跟苗栗的觀光人流能夠互通，讓地方能夠有更好發展。

地方各界認為，希望相關作業進度能夠加速，舊山線鐵路復駛后里鄉親都深切期待，這次在蔡其昌協助下，8月份評估計畫能夠順利通過，同時地方也非常支持Rail Bike鐵道自行車設站，後續希望有更多擴充規畫，具深度觀光條件才會讓更多旅客願意停留在這裡。

台灣鐵路管理局副局長馮輝昇強調，舊山線復駛計畫為：苗栗三義車站→5km→苗栗勝興車站→8.6km→台中舊泰安車站→2.3km→台中后里車站，總長約15.9公里，預算為15億元，計畫核定後預計耗時4年6個月完成。