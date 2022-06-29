國民黨今徵召農田水利署前苗栗處長謝福弘參選苗栗縣長，黨籍苗栗縣議長鍾東錦在臉書表示，將與謝、民進黨提名的徐定禎、以及宋國鼎「四強鼎立」，暗示參選到底，引發恐違紀參選爭議。黨務人士表示，現階段先持續溝通。

國民黨副秘書長王育敏表示，對於違紀參選行為，黨章與黨內規都有明訂相關黨紀懲處規定，但若現在就要定論鍾東錦將違紀參選，似乎還言之過早。

王育敏說，謝福弘今天已經表達將盡最大努力與心力跟鍾東錦尋求整合，應再給予一些時間，現階段就是仍先努力溝通。