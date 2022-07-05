一份台北市長可能人選民調顯示，目前國民黨的蔣萬安以39％的支持度領先，台北市副市長黃珊珊則增至24％，升至第二，衛福部長陳時中18％，大幅下滑11個百分點，落居第三。對此，就有鄉民在網路論壇上疑惑「為何陳時中民調爆低？」引起不少網友提供「解答」，陳時中若是想選舉當初應該儘速離開指揮中心的位子，現在這樣就是「吃相難看」，引發討論。

有許多鄉民在網路論壇PTT各大討論板上針對台北市長可能人選民調進行討論，有人表示疑惑「平心而論來看，陳時中民調也太低了吧？回顧過去，他有做什麼大錯事情嗎？」就有許多網友紛紛留言直指「陳時中吃相難看」，主因是身為防疫指揮官卻想著選舉，未免太超過。有網友之前表示，陳時中若是真的想出來選舉，其實當初應該儘速離開「中央疫情指揮中心指揮官」的位置，讓別人接手防疫工作，而不是「吃碗內看碗外，真是貪得無厭」，整天在想選舉，就連國民黨黨主席朱立倫都曾經呼籲，「陳時中部長少一點選舉考量，多一點防疫政策的檢討，才是民眾之福」。

不過也有許多網友認為是因為「黃珊珊會參選」影響了民調，「民調驟降的原因就是高估黃珊珊」、「三分天下->黃珊珊」、「因為黃珊珊太強，支持黃珊珊就是支持柯文哲」、「這個時候都會變成支持黃珊珊」、「現在有陳時中支持者跟林佳龍支持者，就會變成選黃珊珊」。