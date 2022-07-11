獲民進黨徵召出戰台北市的衛福部長陳時中，遭外界批評是落跑指揮官、落跑部長，他今日對此回應，強調從事的職務都沒有任期，隨時可以來、也隨時可以走。陳時中此言經轉發至社群平台Ptt後，遭大批鄉民轟爆，大罵「真的是幹話王」。

陳時中將代表民進黨參選台北市長，遭外界質疑落跑，他11日強調，當政務官是義無反顧，從事的職務都沒有任期，隨時可以來、隨時可以走，任務到了就接下來，任務完成就離開，至於其他人有任期，到底有無落跑要想清楚，他是沒有這個問題。

對此鄉民們氣得大罵「真的是X話王」、「這樣的話都講得出來,到底是要期待他什麼？」、「這是一個負責任的部長該說的話嗎？」、「是很自由沒錯啊！但也是責任制，很明顯」、「幹話諾貝爾奬世界第一人」；另有鄉民狠酸陳時中「合理，我也都想離職就離職」、「翻譯：我想做就做不想做就不做」、「原來部長隨便都可以做耶」、「以為他在反串」。