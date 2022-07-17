民進黨全代會 對年底選舉有無信心？蔡英文比「讚」。曾薏蘋攝

民進黨全代會今登場，有來自百工百業社團、超過四百位成員組成社會力，為今年選舉造勢，據了解，這些成員主要是為了台北市長提名人陳時中而來；身兼黨主席的蔡英文抵達現場，媒體喊話，對年底選舉有沒有信心？蔡總統跟鏡頭比了一個「讚」。

民進黨全代會登場，今天有年造勢活動，出席人數包括社會力「應援團」，人數眾多，參選各縣長皆出席。

前副總統陳建仁今首度出席民進黨全代會，被問到「是否跟賴清德有心結」？陳建仁低調只說「謝謝」，即快步入場。至於副總統賴清德因為自主管理，今天並未出席。

潘孟安受訪表示，他沒有要選中常委；至於被問到是否副總統賴清德派出子弟兵立委林俊憲角逐中常委？潘孟安說，大家怎麼處理他不知道，應該讓更多年輕人參與更好。

至於賴清德要攻總統了嗎？他說，「我不知道，這個要問他」；對於被捲入黨內紛爭是否有點冤枉？他說，我也不知道，都是黨內同志，讓年輕一輩更好。我本身就沒什麼意願。