民進黨台北市長參選人陳時中今（17日）表示，任何的論壇要看價值是否存在，若價值存在就應該辦，但若沒有辦的價值或效果，那就不用辦了。（葉書宏攝）

台北上海雙城論壇預計於19日登場，雙城論壇是否該舉辦，民進黨台北市長參選人陳時中今（17日）表示，任何的論壇要看價值是否存在，若價值存在就應該辦，但若沒有辦的價值或效果，那就不用辦了。

陳時中今（17日）出席民進黨全代會前受訪表示，任何的論壇要看價值是否存在，若價值存在就應該辦，但若沒有辦的價值或效果，那就不用辦了。媒體追問是否會說出「兩岸一家親」的言論，陳時中回應，「不會！」會積極尋求雙方站在自由民主、平等互惠的價值下合作的可能性。

關於綠卡問題，陳時中說，台灣退出聯合國時有一股出國潮，家裡有很多親戚在美國，那時就開始申請，只是學校畢業後覺得根在台灣要留在台灣努力，就放棄、就沒有繼續再辦了。

陳時中表示，自己一向做事方法態度就是強調合作，得到更多人的協助，把政策思考完全，這也是當市長的態度，找到可以合作的地方，一起走合作的路。自己無論在衛福部或疫情指揮中心一向以誠待人，把事情做好。