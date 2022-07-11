本土疫情趨緩，今（11）日中央流行疫情指揮中心召開記者會，是指揮官陳時中宣布參選後的第一場疫情記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明，未來由誰擔任指揮官，至今未明。陳時中今在臉書點出了請辭時機，「我必須要把防疫工作階段性任務完成，把部長職務交接妥當」，引發討論。

陳時中昨日強調，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長。他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。陳時中也指出，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，對台北市有深厚的感情，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」。

針對何時宣布辭職，陳時中在臉書表示，「選舉時間已經非常緊迫，對手已經跑了大半年，很多媒體朋友及各位同志都很關心我，什麼時候要請辭投入選戰，我要告訴大家，我必須要把防疫工作階段性任務完成，把部長職務交接妥當，人民安心，我才能放心卸任，專心投入選戰。所以具體時間，容許我向蘇院長報告之後，再跟進大家説明」。