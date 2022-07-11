衛福部長陳時中10日宣布參選台北市長，並喊出「責任來，我就扛」的口號；由於他尚未卸下疫情中心指揮官職責，也未曾對疫情失控做出交代，令不少人質疑他「只扛選舉責、不扛防疫責」。中天新聞《鄭亦真辣晚報》派出小編街訪，發現年輕人對陳時中的評價兩極，還有人反諷：「責任來我就扛，紅酒來我就喝，這種人我最羨慕他了！」另外問到是否認同陳說的「台北停滯太久」，有民眾表示「台灣整體環境停滯很久」。

中天主播鄭亦真今(11日)主持《辣晚報》時說：「陳時中說責任來我就扛，還是紅酒來我就喝？那就要來問問年輕人的想法了。」派出小編記者「辮子妹」張卉林做了街頭訪問，不少年輕人表示：「我沒有要挺他的意思」、「責任來我就扛？那他要負責什麼？」、「他講10句話，可能有9句半都是假的，你會講不會做就沒有什麼用呀」。

辮子妹(右)街訪是否支持陳時中參選？民眾幽默表示「這種男人，我最羨慕他了」。（圖／取自《鄭亦真辣晚報》）

也有年輕人指出，「講都會，但我們要看你做的事情，不是說喊了共存就讓我們擺在那邊爛」、「當然大家都會說好話嘛，還是要選了之後才知道啊」、「他要去選舉，選舉要幹嘛？要撈錢喔？選舉不是為了錢？你沒有利益為什麼要負責這些東西？」、「我覺得他應該不會當選吧，他那個疫情做那麼爛，對不對？」、「紅酒我來喝，音樂下了我就唱，這種男人我最羨慕他了！」

（影片來源取自《鄭亦真辣晚報》若有移除請見諒）

辮子妹表示，阿中部長還是有死忠支持者，喊出「凍蒜就對了啦」、「我支持他」、「讓他證明他的能力」、「阿中凍蒜凍蒜」、「我本身是護理師，所以我覺得我蠻挺他的」、「就是在疫情上做得還不錯」、「他做人應該還不錯，做事大家都有嫌嘛，總是萬中取一啊」。

而關於陳時中參選起手式就說「台北停滯太久」，年輕人則覺得：「停滯哪裡？他有舉例嗎？我要的是東西呀，每個人講一句話都會呀，你把實證列出來嘛」、「台北很棒」、「就很方便啊，跟國外比起來真的方便很多，生活機能什麼的」、「看起來是不會到停滯啦」、「台北還不錯啊，這裡是天龍國耶，不要小看台北」、「（高雄人說）比高雄好，比高雄還進步一點」、「台北的各項我覺得都蠻滿意的，因為我自己就住台北，我覺得沒有停滯啊，進步得蠻快的」。

另有年輕人直言，「台灣整個環境停滯很久吧，應該不只台北吧，應該整體台灣就是落後其他國家蠻多的啊，台灣除科技產業，其他產業也沒在發展啊」。辮子妹整理街頭民眾意見後說，雖然還是不少人支持陳時中參選，但更多人覺得就是「照劇本演，疫情放推給它爛」。

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