日本前首相安倍晉三日前遭槍擊身亡，對這位「最挺台灣的日本前首相」，台灣是否派特使赴東京弔唁也引發關注。今(11)日日本媒體已拍到副總統賴清德正在東京，親赴安倍晉三生前住所的影像，陪同的則是駐日代表謝長廷。PTT八卦板鄉民看到消息也熱烈討論，不少人覺得是「能派出的最高層級」、「外交大突破」，還有人逗趣表示：「這大澤隆夫吧？」

在奈良遇刺身亡的安倍晉三，遺體今已運往東京增上寺，據了解，安倍的家族成員今晚將在增上寺舉行守靈儀式，家祭則將於明(12)日舉行。據悉，賴清德今早8點多從松山機場出發赴日，預計將停留一晚，不排除明天將參加安倍晉三的喪禮。前立委謝欣霓今PO出翻攝的日媒電視畫面，可見賴清德今飛抵日本後，進入安倍晉三家中，陪同的則是謝長廷。

日媒拍到賴清德親赴安倍生前住所影像，陪同的則是謝長廷。（圖／取自謝欣霓臉書）

PTT鄉民看到新聞反應熱烈，「蔡英文給賴清德那麼多舞台啊」、「他可以直接去安倍家喔！」、「副總統赴日蠻大的事吧？」、「直接出現在日本有夠屌」、「不用隔離？」、「當副總統的好處就是到處趴趴走」、「很高層」、「頭銜：中華民國副總統」。

有些網友認為，「蔡英文能派出的最大層級，就是賴功德」、「安倍值得！」、「真的是外交大突破，不酸了」、「這真的不錯 沒什麼好酸的」。也因賴清德長相與日本男藝人大澤隆夫相似，不少網友逗趣表示，「大家搞錯了，這位是大澤隆夫」、「那是大澤隆夫啦」。