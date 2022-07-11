民進黨選對會10日拍板雙北參選人，由衛福部長陳時中和無任所大使林佳龍出馬，陳時中隨即成立粉專高呼「責任來，我就扛」。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書連珠砲開嗆，曬出陳時中接受電視節目專訪說「不喜歡吃碗內看碗外」的畫面，大酸「他還真的就跑去選舉了」；針對陳時中回應「烙跑部長」，自稱是「自由業」，徐巧芯則揪住陳時中請假參加民進黨活動，狠批「自由業需要請假嗎」、疫情中心「沒有指揮官」。

陳時中臉書粉專昨上線，首篇發文高喊「責任來，我就扛」；徐巧芯在臉書貼出一張2017年2月的畫面，在衛福部長人事訊息發布當天，陳時中接受電視台專訪時談及「病人常跟我講，不要弄到一半你又去當官了，後來也變成一語成讖」，幾天後他果然接任了衛福部長。徐巧芯今(11日)又貼出陳時中上《鄭知道了》節目時曾說：「我不太喜歡這種『吃碗內看碗外』的事情。」讓她諷刺陳言行不一：「暗酸別人很會，但自己被迴力鏢擊墜。」

隨後徐巧芯繼續連珠砲開嗆：「今天是禮拜一，但陳時中不上班！宣布要選舉以後已經開始『請假』，下午要去參加民進黨活動了。」並標註「#沒有指揮官」。她還貼出陳時中回應「烙跑部長」一說，自稱「自由業」、「我從事的職務沒有任期」的新聞，開嗆：「陳時中說指揮官、衛福部長是屬於『自由業』，隨時可以來，隨時可以走。不是啊大哥，你昨天宣布參選，今天就『請假』跑去參加民進黨的活動，自由業需要請假嗎？」另反諷標註「#都給你講就好了 #風一樣的男子 #自由業的定義」。

陳時中說自己是「自由業」，徐巧芯則狠酸「自由業需要請假嗎？」（圖／取自徐巧芯臉書）

網友迴響熱烈：「責任來了，我就扛。酒來了，我就喝！麥克風督來了，我就唱！」、「有一個沒有用心的人，有沒有指揮官，對百姓而言都是一樣」、「原來我們有指揮官」、「這個指揮官，除了開會、報數字以外，有他、沒他，有差嗎？」、「整個黨都是啦！自自冉冉嗎？接下來就自由心證了？我的天啊！」、「時鐘真的以為台北人很笨？」、「選舉重於人命」、「沒任期制，但有責任制， 你說你負責的事說清楚講明白，負起責任後，隨便你滾去那裡都沒關係」、「重新定義自由業」。

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