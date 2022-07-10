日本前首相安倍晉三遇刺身亡，他生前的「安倍經濟學」也被拿出來回顧，但國際事務專家郭正亮指出，其實「安倍的第三支箭從來沒有成功過」，日本的企業結構性競爭力未能重新創造；此外，日本秉持「雁行理論」，以為在亞洲可以一直做頭，嚴重低估了中國大陸的科研能力，並且低估了美國與亞洲其他國家聯手的力量，如韓國三星、台灣台積電；致使日本在互聯網、ICT、AI時代未能跟上腳步，電器工業至今已完全被中國所取代。

郭正亮今(10日)在《國際直球對決》節目中談到1985年的「廣場協議」，美國當時逼日幣升值，害日本經濟走下坡；他說，日幣過去曾迅速升值，從240變120，升值了1倍，那段時間台幣也從40升值到28，甚至到27都有。但重點還是「安倍的第三支箭從來沒有成功過」，日本從廣場協議後企業體制的轉型，沒跟上所謂ICT的時代；而美國很明顯就是在亞洲找到另外兩個合作夥伴，就是韓國跟台灣，整個半導體跟ICT產業，日本就沒有跟上。

（影片來源取自《全球大視野》若有移除請見諒）

「我覺得日本弄錯了兩件事」，郭正亮說，因為日本一直有一種「雁行理論」，以為它在亞洲可以一直做頭，然後所有的國家都在它後面飛，亞洲四小龍是第二層，中國大陸崛起是第三層，「這個是完全錯誤的概念，中國大陸是一個大陸型的經濟崛起耶！你怎麼可以把它理解成印尼呢？我覺得這個是非常大的一個錯誤。」而且中國大陸有50、60、70年代的重工業，包括國防工業科技的積累，它只是不知道怎麼做出適合國際市場的商品轉型，可說日本嚴重低估了中國的科研能力，這是一個很重大的判斷錯誤，

而第二個錯誤就是，日本低估了美國一旦跟別人聯手的時候，有一些產業個別會超過它，比如說韓國三星的崛起，還有台灣的台積電，靠半導體就闖出一片天，韓國的汽車雖然沒有日本那麼好，但現代汽車也走出了一片天；也就是說，亞洲還有一些國家搭上了美國的線，在企業創新跟競爭力做了更大的努力，郭正亮說：「簡單講就是我覺得日本在1985年~2000年，這樣的產業政策是失敗的。」

郭正亮表示，後來安倍晉三對這些問題做了一番診斷，「我認為如果沒有企業界的競爭力重新創造（第三箭），其他那些都是虛的啦，貨幣、財政（前兩箭）那些都是政府點火就有的，後面他講出一些社會政策，例如新希望、生育資源、社會保障等，我覺得這種東西都是空的啦」，如果沒有醞釀新一代強有力的產業競爭力，現在看就會愈來愈清楚，「比如說互聯網時代，你有沒有看到日本的國際級企業？沒有；ICT基本也沒有，然後現在到了AI時代，AI也基本上沒有。」

郭正亮分析，日本的新能源汽車開始被中國追上，因為它一直沒辦法創造出一種很蓬勃的新一代企業動力，久而久之就變成是個別分工，比方說半導體就變成是化學原料特別強大，可是那並不足以創造出一個大的產業，雖然掌握到一些個別的利基型技術，可是沒有弄成一個面，並不像汽車工業當年有那麼大的成就，而且電器工業已經完全被中國取代了。郭正亮回憶：「記得高中的時候，索尼（Sony）在我面前就跟神聖的產品一樣，現在人們對索尼的產品已經不再追逐了，不是嗎？」