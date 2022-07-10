民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，而他在中華大學的論文，也被挖出內容與竹科管理局委外報告內容大篇幅相同。對此，國民黨立委李貴敏質疑，標案研究成果及智財權屬於國家，科管局怎能坐視國家智財權被侵佔？她呼籲科管局儘快提告，切勿以拖待變，企圖「用時間冲淡大家的記憶」。網友則回說「想當官就不要提告」，酸度爆表。

李貴敏今(10日)在臉書發文指出，竹科管理局委外合約明載研究報告的智慧財產權屬於科管局。「正如王鴻薇議員所說，科管局如今知道著作權被侵害，就應該提告！怎麼沒有任何動作？」尤其著作權的告訴可是有時限的。如果不立即告訴，展開調查，她質疑：「難道想拖過時間，再托詞告訴期間已過而無法追究？還是想用時間冲淡大家的記憶？大事化小、小事化無？」

李貴敏質疑為什麼碰到權貴就轉彎？國家預算還有多少被濫用在為權貴鑲金戴銀？（圖／取自李貴敏臉書）

她指出，如果林智堅的論文確實來自標案研究，其成果及智財權既然屬於國家，科管局豈能坐視屬於國家的智財權被侵佔？「告訴」才能讓事實真相水落石出。她喊：「拜託科管局就不要再拖了！快提告吧！」

李貴敏也懷疑有多少國家公帑被用來服務權貴：「園區管理局的標案居然成為林智堅的論文，何其荒唐？難怪外界會質疑是不是拿政府的錢去資助特定人的論文？老百姓的納稅錢可以這樣花嗎？如果林智堅寫論文真的需要經費，不該去爭取公費的獎學金嗎？一般年輕的研究生不都是一樣去做的嗎？為什麼碰到權貴就轉彎？這種制度對一般大眾公平嗎？國家預算還有多少被濫用？多少用在為權貴鑲金戴銀？」她還引用新聞標題表示：「搶救小英男孩，毀了學術倫理與執政良心」、「比抄襲更惡劣的，是大學淪為民進黨附庸」。

網友回應，「學術沒倫理尊嚴，官官自然會相護。今日民智已開，事實就是最佳裁判」、「白紙黑字，紙包不住火，人品比學歷重要」、「菜(蔡)政府認為，執政了，國家便由我掌控歸我所管，而科管局既屬於國家，那麼科管局便屬於我民進黨菜(蔡)政府的」、「一定是受到高層的壓力而避之」、「官官相護！利益均霑！藏污納垢！上下其手！」、「有黨證的，科管局怎麼可能提告」、「不是封存，就是欲修法不需論文，怪了」、「你還想不想當官？想當官就不要提告」，迴響熱烈。