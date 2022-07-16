綠營顛倒是非壯膽聲稱，林智堅民調領先10%！不講還好，講了真讓人以為桃園人不明事理力挺學術抄襲。面對民眾質疑抄襲證據確鑿，為何綠營還能對學術檢視如此雙標？林智堅憑什麼學術犯錯還可以如此輕描淡寫？

民進黨籍的桃園市長鄭文燦表示：「黨內部民調，林智堅領先對手10%」。瞬間引爆網友們瘋狂調侃，難道這是政治凌駕一切，變相證明民意力挺台灣學術圈抄襲淪喪的起手式？回看之前蘇貞昌還大聲疾呼，為林智堅抄襲辯護，提到選民不願看見抹黑手段，抄襲事證如此清晰，蘇貞昌還能口口聲聲說抹黑，真是令人無語。

身為行政院長，蘇貞昌帶頭顛倒是非，不分青紅皂白，不知道這玷污學術的言論，讓未來教師該如何指導學生？對目前正在努力撰寫論文的學生，心理該如何平衡釋懷？

面對民進黨內部民調，林智堅的「領先」，叫桃園人情何以堪？林智堅論文抄襲事證鑿鑿，綠營全黨上下有志一同，都選擇集體裝睡，這民調數字，污辱的是桃園人的智商。

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