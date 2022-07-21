國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、賴士葆21日舉行「抄襲市長林智堅！迴避不是辦法！出來面對！」記者會。（姚志平攝）

台大將邀林智堅說明論文 國民黨團：迴避不是辦法！出來面對

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案未平，國民黨團今召開記者會，呼籲林智堅主動宣布放棄2所大學碩士學位，而台大、中華大學學術倫理委員會盡速審定林智堅論文，並點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、教育部長潘文忠與民進黨團總召柯建銘，「你們敢用政治生命保證林智堅論文沒有抄襲嗎？」

國民黨立委費鴻泰指出，在2014年馬英九擔任總統時期，前教育部長蔣偉寧因為指導的學生涉及偽造論文而遭國際期刊撤銷論文案，因此請辭教育部長，當時的民進黨主席蔡英文稱「蔣偉寧要知所進退」，林智堅整篇論文有90％抄襲竹科研究報告，蔡英文總統居然說「辛苦了」。

費鴻泰指出，民進黨面對自家人涉及論文抄襲的標準，是多麼的低，完全沒有是非，在非民進黨執政的時候，若官員涉嫌論文抄襲，均強力要求下台負責；民進黨執政之後遇到自己人的論文抄襲，就說在野黨抹黑、潑髒水，請讀過書的蔡英文總統，為什麼民進黨的標準如此前後不一？差這麼多呢？

國民黨立委賴士葆表示，回想在2020年，李眉蓁被踢爆中山大學論文抄襲，她竟在4天後宣布放棄碩士學位，中山大學也開審議委員會，並在一個月內完成調查公布結果，「請問台大與中華大學竟要兩個月的時間？」，呼籲台大盡快調查，拖越久台大聲望就越折損。

賴士葆指出，民進黨台北市長參選人陳時中的競選主任委員，是前副總統陳建仁，他在2007年捲入掛名聯合發表論文，但該論文涉嫌抄襲風波，主動向行政院長請辭，但到現在為至，陳建仁面對林智堅抄襲卻都沒有講過一句話，請問2007年的陳建仁認同林智堅的抄襲嗎？2022年的陳建仁認同嗎？

國民黨團總召曾銘宗表示，台大針對林智堅論文抄襲案，昨日確認受理，校內組成審議委員會，並在期限內完成調查，國民黨團呼籲林智堅主動宣布放棄碩士學問，各界支持太大依法行政、頂住壓力，且客觀進行調查。

曾銘宗更點名，蔡英文總統、蘇貞昌、鄭文燦、潘文忠與柯建銘等人，「你們敢用政治生命保證林智堅論文沒有抄襲嗎？」強調應站出來講清楚說明白。

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