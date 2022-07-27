重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，關鍵的調查員余正煌今透過媒體人及議員辦公室公布聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」；林智堅委任律師黃帝穎受訪表示，余正煌大致的說法與國安局長陳明通的說法相符。

黃帝穎對於余正煌的聲明指出，他們沒指控任何人抄襲，且余正煌的說法大致與陳明通的說法相符，對於余正煌的聲明，他們沒有任何說明。

媒體人黃揚明今天與台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛公布余正煌聲明，余在聲明指出：

一、本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。

二、有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。

三、外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。

聲明人：余正煌