民進黨桃園市長林智堅的論文抄襲疑雲，台大日前終於組成審定委員會，據悉論文案的其中一名主角余正煌今（27）日將親自出席進行說明，媒體人黃揚明更加碼爆料，有人透露林智堅已檢舉余正煌抄襲他的論文！

林智堅24日在委任律師黃帝穎及立委鄭運鵬的陪同下召開記者會，秀出證據指出台大國發所的論文，包括題目發想、研究大綱及研究設計等，都是他在先，強調「我是原創，絕無抄襲」；黃帝穎更表示，台大社科院院長蘇宏達應自請迴避此案，引起討論。

雖然傳出余正煌將親自前往台大的學術倫理審定委員會，不過黃揚明今日在臉書提到，除非他願意對外說明，否則相關內容除與會人士外不會有人知曉，只能靜候審定結果出爐。

黃揚明更爆料，林智堅陣營除了遞出蘇宏達應迴避的申請外，有人透露林智堅近日已向台大檢舉余正煌抄襲他的論文，「無論是否有此事，審定委員會程序都已經開始，就繼續看下去吧！」

不過黃帝穎今早表示，林智堅檢舉余正煌一事並非事實。