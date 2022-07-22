嘉義市長選舉民進黨籍參選人李俊俋辭卸總統府副祕書長職務，回嘉打選戰，21日誓師高喊「綠營團結合作，區域聯合打選戰」，今天即馬不停蹄拜會嘉義縣長翁章梁，雙方就縣市公共建設、雲嘉嘉區域合作打選戰等方面做初步交流。
李俊俋今天上午到縣長官邸拜會翁章梁，因是不公開行程，婉拒採訪，據了解，雙方會談約4、50分鐘，翁章梁證實這是雙方初次就年底選舉，採取「雲嘉嘉區域聯合作戰」模式交流看法。
翁章梁指出，今年嘉義火葬場聯外道路打通計畫獲得中央補助，就是縣市政府及立委合作努力的成果，嘉義縣市就是生活共同圈，合作互助才能讓地方發展共榮。
雙方也談及嘉義市爭取建造輕軌連結高鐵太保站、縣市交界區域排水治水等公共建設議題。
李俊俋表示，與翁章梁縣長一直有互動，這次特別向他請益，對縣市公共建設、雲嘉嘉區域合作打選戰等構想初步交流意見，近期也會拜訪雲林縣長參選人劉建國。
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