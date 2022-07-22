民進黨籍嘉義縣長翁章梁今天上午出席社區藝術季活動。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁與民進黨嘉義市長參選人李俊俋在縣長官邸碰面交流意見。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉民進黨籍參選人李俊俋辭卸總統府副祕書長職務，回嘉打選戰，21日誓師高喊「綠營團結合作，區域聯合打選戰」，今天即馬不停蹄拜會嘉義縣長翁章梁，雙方就縣市公共建設、雲嘉嘉區域合作打選戰等方面做初步交流。

李俊俋今天上午到縣長官邸拜會翁章梁，因是不公開行程，婉拒採訪，據了解，雙方會談約4、50分鐘，翁章梁證實這是雙方初次就年底選舉，採取「雲嘉嘉區域聯合作戰」模式交流看法。

翁章梁指出，今年嘉義火葬場聯外道路打通計畫獲得中央補助，就是縣市政府及立委合作努力的成果，嘉義縣市就是生活共同圈，合作互助才能讓地方發展共榮。

雙方也談及嘉義市爭取建造輕軌連結高鐵太保站、縣市交界區域排水治水等公共建設議題。

李俊俋表示，與翁章梁縣長一直有互動，這次特別向他請益，對縣市公共建設、雲嘉嘉區域合作打選戰等構想初步交流意見，近期也會拜訪雲林縣長參選人劉建國。