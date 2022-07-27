日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」今天展開為期四天的訪台行程，訪團由日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員擔任共同團長，團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換。另訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

訪團原定7名參眾議員，不過三名議員確診，臨時不克前來。石破茂在松山機場受訪表示，這次訪台雖然沒有與岸田政權是先進行意見交換，但都有取得日本政府的許可。

訪團成員在日本政壇均極具份量，且均為對台灣友好人士，多次訪台並關注台海安全議題。尤其在日本前首相安倍晉三驟逝後，本次跨黨派、跨參眾兩院的訪團在此關鍵時刻訪台，無疑是對台灣釋出以下重要的訊息：「無論是否屬於安倍派，關注台海安全早已是自民黨內不分派系的共識，更是日本政界跨黨派的共識。」

外交部表示，在威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家更體認安危與共的重要性，並持續展現民主價值的鞏固與團結。此次「思考日本安全保障議員之會」訪問團團員均為具有安保、外交實務經驗的日本重量級國會議員，外交部期盼經由該團的訪台交流，強化我國與包括日本在內的民主陣營國家共同採取防範措施，攜手強化全球民主陣營韌性，共同維護台海及印太區域長遠的和平、穩定與繁榮。